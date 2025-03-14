Санкт-Петербург, 14 марта, 2025, 17:31 — ИА Регнум. Участник СВО из Азербайджана с позывным Молния сражался на донецком направлении и в ноябре 2024 года получил тяжелое ранение. 40-летний Илдирим потерял обе руки и ноги, а также все документы. Из-за этого мужчина столкнулся с бюрократическими трудностями. Ему пришлось доказывать УФМС по Санкт-Петербургу, что он это он. К счастью, через день после публикации ИА Регнум в Управлении по вопросам миграции оперативно подтвердили его личность, и Илдирим получил российский паспорт.

ИА Регнум

«Мы не должны забывать и бросать наших героев. Каким бы он не вернулся. Он защищал интересы России и народ. Мы никогда не должны бросать их», — говорит правозащитник Дмитрий Чечерин.

Илдирим переехал с женой и двумя детьми в Казань в 2020 году. В столице Татарстана мужчина устроился на работу, сделал регистрацию и до 2022 года спокойно занимался своим делом и воспитывал детей. После начала СВО мужчина хотел отправиться на фронт, но испугался уголовного преследования у себя на родине, в Азербайджане, где у него живут родственники. Но в 2024 году Илдирим решил навсегда остаться в России и поэтому обратился в призывной пункт.

ИА Регнум

В ходе боевых действий 16 ноября 2024 года при освобождении населенного пункта Новодмитровка в Донецкой Народной Республике он получил тяжелые ранения: потерял руки и ноги.

«С декабря он не может получить паспорт. У него хотели взять отпечатки пальцев, но у него остался всего один палец. Отпечатки не стали брать. Позже сетчатку глаза сфотографировали. Сказали, что направят запрос в военкомат Казани, откуда он уходил на СВО. Но вот тишина. Протезирование начать тоже невозможно из-за отсутствия документов. То есть вся проблема в том, что нет документов, подтверждающих, что именно вот этот человек без рук и без ног — тот самый Илдирим А., который подписал контракт в Казани», — говорят родственники Илдирима.

После публикации ИА Регнум о проблеме участника СВО представители УФМС по Санкт-Петербургу позвонили правозащитникам и сообщили, что документы для Илдирима готовы.

Вечером 14 марта Илдирим получил гражданство и паспорт РФ. Теперь мужчина будет оформлять документы для получения протезов. Корпорация военно-медицинских юристов по г. Санкт-Петербург также оказывают всю необходимую помощь и поддержку бойцу.