Москва, 14 марта, 2025, 17:31 — ИА Регнум. Министр спорта, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв 14 марта заявил, что сообщение о решении властей Евросоюза снять с него санкций стало неожиданностью.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«В санкционный список ЕС меня включили 11 лет назад, в июле 2014 года, одним из первых депутатов Госдумы за гуманитарную помощь детям Донбасса и открытие представительства ДНР в Москве. Так что новость об их (санкций. — Прим. ред.) снятии стала неожиданностью, тем более, что моя политическая позиция за всё это время не изменилась», — написал Дегтярёв в своём Telegram-канале.

Он также отметил, что считает все ограничения, введённые против граждан РФ и российских компаний, абсолютно незаконными. Министр подчеркнул, что у России есть право отстаивать свои национальные интересы, и она будет это делать под руководством президента Владимира Путина.

Дегтярёв также поблагодарил Венгрию, настоявшую на его исключении из санкционного списка, за последовательную политическую позицию по защите олимпийских ценностей. Он отметил, что спорт должен быть вне политики и призван объединять, а не разъединять людей. Дегтярёв добавил, что Минспорт и ОКР продолжат борьбу за полноценное возвращение сборной России на все международные старты, включая Олимпиады.

Как передавало ИА Регнум, ранее 14 марта французское информагентство Agence France-Presse сообщило, что Евросоюз по настоянию Венгрии снял санкции с Дегтярёва, предпринимателя Вячеслава Кантора, экс-главы «Еврохима» Владимира Рашевского и Гульбахар Исмаиловой, сестры предпринимателя Алишера Усманова. При этом власти ЕС отказались исключать из санкционного списка предпринимателя Михаила Фридмана.

Также 14 марта послы стран Евросоюза согласились продлить антироссийские санкции в отношении 2,4 тыс. лиц и организаций. В чёрный список вошли бизнесмены, чиновники, правоохранители, общественные деятели и журналисты.

24 февраля министры иностранных дел стран ЕС одобрили 16-й пакет антироссийских санкций. В него вошли меры в отношении 48 физических лиц и 35 организаций, запрет на поставки первичного алюминия, отключение 13 банков от системы SWIFT и ограничения на товары двойного назначения.

Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что санкции, которые, по замыслу Запада, должны были ослабить страну, принесли обратный результат. Глава государства отмечал, что вопреки санкционным мерам недружественных государств экономика страны демонстрирует рост.