Москва, 14 марта, 2025, 18:47 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном подтвердил готовность продолжить содействие в выработке мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, сообщает пресс-служба Кремля.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

В ходе беседы Пашинян сообщил, что процесс согласования текста мирного договора завершён, и Армения готова подписать этот важный документ.

Путин отметил, что Россия всегда поддерживала и продолжит поддерживать нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном в интересах обеспечения безопасности, стабильности и устойчивого социально-экономического развития в закавказском регионе. Он подчеркнул, что как Армения, так и Азербайджан могут рассчитывать на помощь России в достижении этих целей.

Пресс-служба Кремля также отметила, что в ходе разговора обсуждались вопросы дальнейшего развития взаимовыгодных российско-армянских связей.

Как передавало ИА Регнум, Пашинян подтвердил, что примет участие в торжествах 9 Мая в Москве.

В феврале посол РФ в Армении Сергей Копыркин заявлял, что Россия готова содействовать нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, помогая разработать сбалансированный и взаимоприемлемый мирный договор, а также поддерживать процессы делимитации и демаркации границ и разблокирования коммуникаций. Копыркин подчеркнул, что тесное стратегическое партнёрство России и Армении соответствует коренным интересам обоих народов.