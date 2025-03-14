* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Киев, 14 марта, 2025, 17:10 — ИА Регнум. Задержан подозреваемый в убийстве украинского националиста Демьяна Ганула (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), сообщило 14 марта украинское издание «Страна. ua».

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Позже задержание подозреваемого в убийстве одного из организаторов поджога Дома профсоюзов подтвердил глава МВД Украины Игорь Клименко.

«Задержан мужчина, подозреваемый в убийстве активиста. В квартире, где он скрывался, было найдено оружие, с помощью которого, вероятно, было совершено преступление», — написал он в Telegram-канале.

Затем в Службе безопасности Украины заявили, что убийцей националиста оказался 46-летний дезертир. По информации правоохранительных органов, при задержании мужчина признался, что ранее у него было звание старшего лейтенанта.

Днём 14 марта украинские СМИ сообщили, что на Александровском проспекте в центре Одессы был убит мужчина. Позднее поступила информация, что убитым оказался Ганул. МВД Украины подтвердило личность жертвы. СМИ опубликовали видеозапись убийства. На ней видно, что мужчина подошёл к уже лежащему на асфальте Ганулу и произвёл два контрольных выстрела. Стрелявший, убедившись, что он мёртв, покинул место происшествия.

Ганул — бывший руководитель силового блока одесской ячейки «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также других радикальных формирований. После начала спецоперации на Украине радикал организовывал отряды самообороны, в составе которых патрулировал улицы в поисках «российских диверсантов», распространял инструкции по изготовлению коктейлей Молотова, занимался сбором средств «на нужды ВСУ». Мужчина также «боролся» против тех, кто не поддерживал насильственную мобилизацию на Украине и критиковал ВСУ. В июле 2024 года он избил тренера одесского фитнес-клуба, который высказался в адрес украинского бойца.

2 мая 2014 года между противоборствующими сторонами начались потасовки. Горожане укрылись от нападавших националистов в Доме профсоюзов, но те окружили и подожгли здание. В числе организаторов теракта против мирного населения был и Ганула. Только по официальным данным, погибли 48 человек. Они сгорели заживо, отравились угарным газом или погибли от увечий. Пострадали более 240 человек.

Политолог Евгений Михайлов в беседе с ИА Регнум назвал ликвидацию радикального украинского активиста казнью, которая напоминает о неминуемом наказании для всех нацистов и русофобов. Он также предположил, что Ганула в совершении преступлений как-то прикрывали спецслужбы киевского режима.