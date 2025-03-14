Лондон, 14 марта, 2025, 17:10 — ИА Регнум. Американцы освистали вице-президента США Джей Ди Вэнса в Кеннеди-центре в Вашингтоне из-за долгого ожидания начала концерта симфонического оркестра. Об этом пишет британское издание The Guardian.

Francis Chung — Pool via CNP/Global Look Press Джей Ди Вэнс

«Вэнс был освистан зрителями, когда занял свое место на концерте Национального симфонического оркестра в вашингтонском Кеннеди-центре в четверг вечером. Пока шли обычные предконцертные объявления, вице-президентская группа прошла в ложу. В зале раздались освистывания и насмешки, которые заглушили эти объявления», — указано в публикации.

В издании уточнили, что причиной недовольства зрителей могли стать долгие проверки охраны в связи с визитом вице-президента на мероприятие, из-за чего концерт задержали почти на полчаса.

«Вы разрушили это место!» — иронично ответил на крики граждан сам Вэнс, а затем помахал им рукой.

Как передавало ИА Регнум, в феврале польские фермеры освистали главу Еврокомисии Урсулу фон дер Ляйен, приехавшую в Гданьск для участия в выездном заседании ЕК. По данным СМИ, на акцию протеста собрались несколько тысяч аграриев. Они выступили против продвижения Брюсселем «зелёной экономики», предусматривающей сокращение выбросов газов в атмосферу. Фермеры указали на то, что такие меры приведут к росту себестоимости сельхозпродукции.