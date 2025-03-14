Москва, 14 марта, 2025, 17:10 — ИА Регнум. Министерство юстиции России расширило список физических лиц, являющихся иностранными агентами.

Анвар Галеев/ТАСС Алла Босарт (Признана Иноагентом в РФ)

Минюст внес в реестр иноагентов писательницу Аллу Босарт и политолога Германа Обухова. Ведомство также включило в указанный список журналиста и автора подкастов «Закат Империи» и «Время и деньги» Андрея Аксенова.

Основанием для включения их в реестр иноагентов стала ст. 7 ФЗ № 255 «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

Как передавало ИА Регнум, 21 февраля Минюст признал иноагентами журналистов Жанну Агалакову и Илью Азара, а также блогера Рустема Адагамова, бывшего участника Comedy Club комика Антона Лирника и писательницу Елизавету Александрову-Зорину.