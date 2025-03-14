Москва, 14 марта, 2025, 17:19 — ИА Регнум. Государственный фонд «Защитники Отечества» получил возможность обеспечивать ветеранов СВО с инвалидностью удобной адаптивной одеждой. Об этом в пятницу, 14 марта, говорится в пресс-релизе организации.

Илья Питалев/РИА Новости

6 марта у президента России Владимира Путина прошла встреча с представителями и подопечными фонда «Защитники Отечества», в ходе которой обсуждался вопрос предоставления ветеранам с инвалидностью одежды, адаптированной под их нужды. В итоге глава государства поручил фонду проработать данный вопрос.

«Иногда приходишь на встречу с героем, видишь: сидит молодой парень, красивый, протезы хорошие, одежда нарядная, а рукав у кофты разрезан, потому что протез в него не вставить. А человеку нужно ходить на работу, заниматься спортом. 60% ветеранов с инвалидностью вообще остаются служить в Вооружённых силах, и им нужна форма. Если бы мы могли выдавать нашим героям вместе с техническими средствами реабилитации хотя бы первичный комплект хорошей, качественной адаптивной одежды, это бы очень помогло», — отметила замминистра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, комментируя необходимость развития в России отрасли специализированной одежды для инвалидов.

В фонде также отметили, что в 2025 году пройдет конкурс дизайна одежды «На крыльях», призванный способствовать развитию рынка адаптивной одежды в России, а также поиску новых идей и технологий в области дизайна, повышению качества. Уточняется, что обсуждение перспектив развития рынка специализированной одежды для людей с инвалидностью будет вестись на полях Санкт-Петербургского международного форума. В фонде добавили, что Путин также поддержал инициативу о проведении данного конкурса.

Как передавало ИА Регнум, российские военные на линии боевого соприкосновения не подведут и будут сражаться до победы России, выразил уверенность Путин, общаясь 6 марта с женщинами — участницами и ветеранами спецоперации, женами и матерями бойцов, а также сотрудницами фонда «Защитники Отечества».

На этой встрече глава государства отметил важность поддержки тех, кто сегодня защищает страну. Путин высказался за создание отдельного направления поддержки участников спецоперации в рамках программы социального контракта. Он подчеркнул, что необходимо продумать введение единого стандарта поддержки для семей героев СВО, к которому регионы смогут добавлять свои меры. Российский лидер также призвал называть улицы, школы, институты в честь героев специальной военной операции.