Новосибирск, 14 марта, 2025, 16:57 — ИА Регнум. Журналист из Новосибирска 52-летний Юрий Фомиченко 13 марта опубликовал предсмертный пост на своей странице и покончил с собой. Друзья и близкие рассказали ИА Регнум, что это не первая попытка самоубийства, у Юрия была сильная и затяжная депрессия.

Социальные сети Юрий Фомиченко

Трагедия произошла поздним вечером в арт-пространстве «Цоколь», которое находится на Вокзальной магистрали в центре Новосибирска. Мужчина длительное время не покидал туалет, и посетители попросили администратора клуба вскрыть дверь. После этого на полу было обнаружено тело. В охранном агентстве «Гвардия» прокомментировали, что мужчина мог совершить самоубийство.

Друзья журналиста рассказали, что Фомиченко неоднократно пытался свести счёты с жизнью.

«У него была сильная депрессия. Она началась давно, а из-за употребления алкоголя с антидепрессантами она спрогрессировала. У него было несколько попыток самоубийств, но мы неоднократно его спасали», — рассказала подруга.

Социальные сети Юрий Фомиченко

Друзья добавили, что, несмотря на депрессию, Юрий всегда старался оставаться позитивным и улыбаться.

Мужчина был не только журналистом. Он писал стихи и был основателем рок-сообщества «Машбюро». Ранее работал в изданиях «Царьград» и «Авто Медиа».

Своей семьи и детей у Юрия не было.

«Когда бывает холодновато, это просто твое обострение. Настолько обычное, ты его просто не замечаешь, базаришь, как живой. Ну а теперь стой», — написал Юрий в социальной сети в день гибели.

Социальные сети

Следователи начали проверку после обнаружения тела Юрия Фомиченко в клубе Новосибирска. Назначена судебно-медицинская экспертиза для выяснения причин смерти.