Вашингтон, 14 марта, 2025, 16:51 — ИА Регнум. На прекращение конфликта на Украине есть очень хорошие шансы. Об этом президент США Дональд Трамп 14 марта написал в своей соцсети Truth Social.

Niall Carson/Global Look Press

Глава Белого дома сообщил, что накануне провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Американский лидер отметил, что беседа прошла «очень хорошо и продуктивно».

«Есть очень хороший шанс, что этот ужасный, кровопролитный конфликт может, наконец, закончиться», ― указал Трамп.

Президент США добавил, что попросил российского лидера «пощадить полностью окружённые» в Курской области украинские войска.

Как сообщало ИА Регнум, 11 марта по итогам переговоров США и Украины в саудовской Джидде киевский режим выразил готовность принять предложение о немедленном прекращении огня на 30 дней при согласии России. Путин 13 марта заявил, что Россия в целом поддерживает эту инициативу, «но есть нюансы». Президент отметил, что в числе этих нюансов — будущее окружённой в Курской области группировки ВСУ, а также возможное использование киевским режимом указанного срока для получения нового оружия и мобилизации.

Трамп, комментируя ответ российского лидера на своё предложение, назвал его «многообещающим, но не полным».

Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц отметил, что США испытывают осторожный оптимизм на тему возможного урегулирования конфликта на Украине.

Профессор Александрийского института университета Хельсинки Маркку Кангаспуро заявил, что Путин занял правильную позицию по перемирию в зоне украинского конфликта. Эксперт также напомнил, что глава российского государства не стал выступать против самого предложения о перемирии, а лишь внёс в него важные коррективы. По словам Кангаспуро, в нынешней ситуации России не за чем спешить в вопросе прекращения огня, ведь с каждым днём её позиция лишь укрепляется.