Глава МИД Украины заявил о формировании группы для контроля перемирия
Глава МИД Украины: Киев формирует группу для контроля возможного перемирия
Киев, 14 марта, 2025, 16:40 — ИА Регнум. Киев начал формировать мониторинговую группу для контроля возможного перемирия, заявил 14 марта глава МИД Украины Андрей Сибига.
Kirill Chubotin/Global Look Press
Андрей Сибига
«Мы уже сейчас фактически приступили к формированию национальной команды, которая будет разрабатывать соответствующие алгоритмы действий для надлежащего контроля возможного перемирия», — приводит слова Сибиги украинское агентство УНИАН.
Как передавало ИА Регнум, 11 марта госсекретарь США Марко Рубио заявил, что представители Украины в ходе переговоров в Джидде (Саудовская Аравия) выразили готовность согласиться на 30-дневное прекращение огня и теперь США ждут ответа России по данному вопросу и надеются, что этот ответ будет положительным.
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