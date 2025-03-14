Киев, 14 марта, 2025, 16:40 — ИА Регнум. Киев начал формировать мониторинговую группу для контроля возможного перемирия, заявил 14 марта глава МИД Украины Андрей Сибига.

Kirill Chubotin/Global Look Press Андрей Сибига

«Мы уже сейчас фактически приступили к формированию национальной команды, которая будет разрабатывать соответствующие алгоритмы действий для надлежащего контроля возможного перемирия», — приводит слова Сибиги украинское агентство УНИАН.

Как передавало ИА Регнум, 11 марта госсекретарь США Марко Рубио заявил, что представители Украины в ходе переговоров в Джидде (Саудовская Аравия) выразили готовность согласиться на 30-дневное прекращение огня и теперь США ждут ответа России по данному вопросу и надеются, что этот ответ будет положительным.

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