Вашингтон, 14 марта, 2025, 16:39 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп 14 марта сообщил, что в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным попросил его «пощадить» полностью окружённые в Курской области формирования ВСУ.

Global Look Press

«Тысячи украинских военных полностью окружены российскими войсками и находятся в очень плохом и уязвимом положении (эту фразу Трамп выделил капслоком. — Прим. ред.). Я настоятельно просил президента Путина сохранить им жизни», — написал Трамп.

Президент США также отметил, что его разговор с Путиным был хорошим и продуктивным и что есть очень хорошие шансы на завершении военного конфликта на Украине.

Как передавало ИА Регнум, Путин 13 марта заявил, что Россия в целом поддерживает инициативу США о приостановке огня на Украине на 30 дней, «но есть нюансы». Президент отметил, что в числе этих нюансов — будущее окружённой в Курской области группировки ВСУ, а также возможное использование киевским режимом указанного срока для получения нового оружия и мобилизации. Трамп, комментируя ответ Путина на своё предложение, назвал его «многообещающим, но не полным».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что вечером 13 марта глава государства принял спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа. Песков отметил, что Уиткофф представил дополнительную информацию по предложению США о перемирии на Украине, а Путин в свою очередь передал «дополнительные сигналы» для Трампа.

12 марта Путин посетил один из пунктов управления курской группировкой ВС РФ. Начальник Генштаба Вооружённых сил генерал армии Валерий Герасимов доложил главнокомандующему, что освобождено более 86% ранее захваченной ВСУ территории. Путин поставил задачу в кратчайшие сроки окончательно разгромить ВСУ в Курской области и полностью освободить регион, а также подумать о создании зоны безопасности в Сумской области.

Путин ранее отмечал, что Россия стремится не к временному, а к постоянному урегулированию конфликта, а для этого должны быть ликвидированы его первопричины. Президент указывал, что для урегулирования ситуации на Украине необходим вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав РФ. Кроме того, Киев должен отказаться от вступления в НАТО, на контролируемой им территории должны быть обеспечены права русскоязычных граждан, а западные санкции против России должны быть отменены.