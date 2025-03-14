Вашингтон, 14 марта, 2025, 17:43 — ИА Регнум. Вступление Украины в Североатлантический альянс больше не рассматривается. Об этом 14 марта в интервью Bloomberg TV заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Boris Roessler/Global Look Press Марк Рютте

Он подтвердил, что президент США Дональд Трамп действительно снимает вопрос о вступлении Украины в альянс. Этот вопрос больше не стоит на повестке дня, указал Рютте.

Как передавало ИА Регнум, 26 февраля глава Белого дома заявил, что Украине следует забыть о НАТО, потому что, по его словам, намерение киевского режима вступить в альянс было причиной начала конфликта.

Также американский лидер после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным отметил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО должен быть снят с рассмотрения.

Советник главы Белого дома Майк Уолтц ранее отмечал, что США «не видят ситуации», в которой Украина стала бы членом НАТО, а американским войскам пришлось бы напрямую принимать участие в её защите.

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявлял, что Киев будет «строить НАТО» на своей территории, поскольку военный блок отказывается принимать Украину в свой состав, и отмечал, что ряд стран НАТО выступает против членства Украины в блоке из-за того, что с идеей вступления не согласны США.

Депутат Верховной рады из партии «Слуга народа» Максим Бужанский 4 марта заявила, что Украине необходимо принять невозможность вступить в НАТО.

Путин в июне 2024 года заявил, что одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году (ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей), отметил глава государства.