Курск, 14 марта, 2025, 16:59 — ИА Регнум. Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) лишились путей отступления из Курской области после освобождения ВС РФ Гончаровки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Viacheslav Madiievskyi/Global Look Press

«Они отступали через Гончаровку. Сейчас не осталось путей отступления», — цитирует агентство своего собеседника.

При этом еще 12 марта в докладе президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что группировка ВСУ в Курской области окружена и изолирована, идёт её планомерное уничтожение. То, что группировка украинских боевиков, которая вторглась в курское приграничье, находится в полной изоляции и под полным огневым контролем, 13 марта в ходе выступления отмечал и сам президент.

Ранее российский лидер поручил военным в кратчайшие сроки завершить разгром ВСУ в приграничье и обеспечить зону безопасности, а также указал на террористический характер действий украинских войск и иностранных наёмников.

Как передавало ИА Регнум, уже 13 марта Минобороны сообщило, что подразделения группировки войск «Север» освободили населённые пункты Меловой, Подол и Суджа. Также была отражена одна контратака противника, нанесено поражение бригадам ВСУ в районах восьми населённых пунктов региона.

По состоянию на 14 марта, за сутки формирования ВСУ потеряли на курском направлении более 260 бойцов, также были ликвидированы пять бронетранспортёров, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, четыре артиллерийских орудия, два миномёта, а также три пункта управления БПЛА. 12 украинских военных сдались в плен ВС России.

Кроме того, Минобороны проинформировало об освобождении населённого пункта Гончаровка, расположенного в окрестностях Суджи. Потери противника за время ведения боевых действий в регионе превысили 67,4 тыс. человек. ВСУ также потеряли 392 танка, 316 боевых машин пехоты и 283 бронетранспортёра.