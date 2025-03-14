Вашингтон, 14 марта, 2025, 16:37 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп сообщил, что провёл разговор с российским коллегой Владимиром Путиным 13 марта.

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Разговор американский лидер назвал «хорошим и продуктивным», а шансы на прекращение конфликта на Украине оценил как «очень хорошие».

«У нас была очень хорошая и продуктивная дискуссия с президентом России Владимиром Путиным вчера. Есть очень хороший шанс того, что этот ужасный, кровавый конфликт наконец придёт к концу», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Он добавил, что попросил Путина «пощадить полностью окружённые» в Курской области украинские войска.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков согласился с высказыванием советника Трампа по нацбезопасности Майка Уолтца о том, что в Белом доме с «осторожным оптимизмом» оценивают возможности урегулирования кризиса на Украине. По словам Пескова, Путин в целом согласен с позицией американского коллеги по теме Украины, но есть вопросы, требующие решения.

Пресс-секретарь также сообщил, что поздно вечером 13 марта Путин встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, который передал российской стороне дополнительную информацию по теме урегулирования. Через него российский президент передал информацию и дополнительные сигналы для президента Трампа. И в Москве, и в Вашингтоне понимают, что разговор двух президентов необходим, добавил он.

Днём ранее помощник президента России Юрий Ушаков и советник Уолтц провели телефонный разговор. В ходе беседы, проинформировал Песков, российской стороне предоставили «определённую информацию» о результатах переговоров с представителями Киева в Джидде 11 марта. После этих переговоров было опубликовано заявление, в котором Киев выразил готовность к прекращению огня на 30 дней, а Вашингтон пообещал возобновить передачу разведданных и оказание помощи Украине.