Владивосток, 14 марта, 2025, 16:40 — ИА Регнум. В Приморском и Хабаровском краях завершено строительство трех газопроводов-отводов с газораспределительными станциями (ГРС), что значительно улучшит газификацию регионов и обеспечит стабильное газоснабжение.

Егор Еремов/РИА Новости

На торжественном мероприятии по запуску новых объектов энергетической инфраструктуры присутствовали министр энергетики РФ Сергей Цивилев, заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов, губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, заместитель председателя правительства Приморского края Владимир Малюшицкий и заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Алексей Бугаенко.

«Между «Газпромом» и властями регионов Дальневосточного федерального округа налажено конструктивное взаимодействие, которое позволяет успешно решать в том числе и задачи по газификации. Соответствующие программы на 2021–2025 годы сформированы в отношении шести регионов округа — Амурской и Сахалинской областей, Камчатского, Приморского и Хабаровского краев, а также Республики Саха (Якутия). В общей сложности по итогам их реализации будут газифицированы сотни населенных пунктов», — отметил Виталий Маркелов.

Он добавил, что это обеспечит газоснабжение для десятков тысяч домов и более 280 объектов, включая медицинские, образовательные и промышленные.

В Приморье была построена ГРС-2 города Владивостока, что позволило газифицировать детский центр «Океан», а также более 2,6 тыс. домов в микрорайонах «Пригород-1» и «Пригород-2». В будущем от ГРС-2 будет построен газопровод-связка, что повысит надежность газоснабжения всего Владивостокского округа.

В Хабаровском крае завершено строительство двух других ГРС — «Вознесенское» и «Калинка».