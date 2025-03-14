Лондон, 14 марта, 2025, 16:34 — ИА Регнум. Пять российских граждан, включая капитана, находились на борту контейнеровоза Solong, который столкнулся с танкером Stena Immaculate у британских берегов. Об этом сообщили журналистам в посольстве России в Лондоне.

AP/TASS

«Все члены экипажа живы, травмы вследствие инцидента ими не получены, состояние моряков не вызывает беспокойства», — говорится в сообщении.

Капитан судна, задержанный британскими компетентными органами, находится под следствием. Вечером 13 марта российские дипломаты поговорили с ним по телефону, он чувствует себя хорошо.

Посольство поддерживает плотную связь с властями Великобритании, в том числе с полицейским участком, где содержат капитана, а также с его женой, добавили в посольстве. Имя капитана не называется.

Как сообщало ИА Регнум, 10 марта контейнеровоз Solong столкнулся с танкером, стоявшим на якоре, у северо-восточного побережья Великобритании. В результате на судах вспыхнул пожар, прогремели взрывы. С них эвакуировали 36 моряков. Один человек числится пропавшим без вести, его поиски прекращены.

На борту танкера Stena Immaculate было около 220 тыс. баррелей авиационного топлива Jet-A1. После ЧП часть его могла попасть в море — по меньшей мере один грузовой бак оказался повреждён.