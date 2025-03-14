Москва, 14 марта, 2025, 16:30 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным подтвердил, что приедет в Москву для участия в торжествах 9 мая. Об этом 14 марта сообщила пресс-служба Кремля.

«Премьер-министр Армении подтвердил, что принимает приглашение Президента России и будет участвовать в юбилейных торжествах 9 мая в Москве по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне», — сказано в сообщении.

Также Путин и Пашинян обсудили вопросы урегулирования отношений Армении и Азербайджана и тему развития взаимовыгодных российско-армянских связей, добавила пресс-служба.

Как передавало ИА Регнум, 13 марта в ходе переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Москве Путин заявил, что ждёт Лукашенко и расчёты белорусской армии на параде Победы 9 мая.

В декабре 2024 года на неформальном саммите СНГ в Петербурге президент России лично пригласил лидеров стран организации на празднование 80-летия Победы. На мероприятия в честь 9 Мая в Москву также приедут президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и председатель КНР Си Цзиньпин. Кроме того, ожидается прибытие президента Сербии Александра Вучича, премьер-министра Словакии Роберта Фицо и ряда других лидеров.

В январе министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что на парад Победы приглашены воинские формирования из 19 дружественных стран.