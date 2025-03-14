Москва, 14 марта, 2025, 16:19 — ИА Регнум. Появились подробности конфликта со стрельбой, произошедшего в Новой Москве возле детского сада.

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По данным Telegram-канала 112, 37-летний отец Юрий А. устроил конфликт из-за ребенка. Малыша пришла забрать его мать вместе с новым возлюбленным. Сотрудники детского сада, ранее не видевшие женщину, решили сообщить отцу.

Мужчина приехал на место в возбужденном состоянии, поскандалил с бывшей супругой, а затем вышел из детсада на улицу с соперником и выстрелил ему в ногу. После этого он сел на скамейку и стал ждать прибытия полиции.

Как сообщало ИА Регнум, вооружённый мужчина ворвался в один из детских садов в Новой Москве и открыл огонь, в результате его действий один человек получил ранения. Уточнялось, что пострадал взрослый мужчина.

В апреле 2022 года в посёлке Вешкайма Ульяновской области 26-летний мужчина с ружьём ворвался в детский сад и открыл огонь, в результате которой погибли двое дошкольников и воспитатель, ещё одна сотрудница детсада получила тяжёлое ранение.