Оттава, 14 марта, 2025, 16:06 — ИА Регнум. Суверенитет Канады не подлежит обсуждению, его нужно уважать. Об этом 14 марта заявила глава канадского МИД Мелани Жоли. Трансляцию её выступления вёл телеканал CBC News.

Global Look Press

«Что я сказала госсекретарю (США Марко Рубио. — Прим. ред.): суверенитет Канады не обсуждается, точка. Об том нет нужды разговаривать и спорить. Вы здесь, вы уважаете наш суверенитет, наших людей, точка», — сказала дипломат журналистам.

Помимо этого, Жоли сообщила об обсуждении с европейскими коллегами ответных мер на дополнительные пошлины, введённые Вашингтоном. По её мнению, администрация президента США Дональда Трампа ведёт «торговые войны» против Канады. Она также отметила, что дополнительные тарифы лишь навредят американцам, способствуя повышению расходов и инфляции.

Как передавало ИА Регнум, Трамп не раз заявлял, что Канада должна стать 51-м американским штатом. С соответствующим предложением американский лидер выступил 11 марта. По его словам, такой вариант развития событий позволит канадцам стать американцами, из-за чего их налоги заметно снизятся, уровень безопасности возрастёт, а проблемы с границей исчезнут.

Глава Белого дома также сообщил, что поручил министерству торговли поднять до 50% пошлины на сталь и алюминий, поставляемые из Канады. Поводом, пояснил он, стало введение провинцией Онтарио пошлины в размере 25% на электроэнергию, поступающую в США.

В феврале президент США назвал канадский гимн прекрасной вещью и пошутил, что оставил бы его в случае присоединения страны к США. Американский лидер также критиковал Канаду за недостаточные расходы на оборону, которые делают страну, по его словам, «нежизнеспособной».