Москва, 14 марта, 2025, 16:05 — ИА Регнум. Один человек пострадал в результате стрельбы около детского сада в Москве. Об этом 14 марта сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Инцидент произошёл за пределами дошкольного учреждения, дети не пострадали, сказано в сообщении.

«По предварительным данным, около частного детского учреждения на улице Липовый парк в Новой Москве между бывшими супругами произошёл конфликт, в ходе которого злоумышленник 1987 г. р. выстрелил из травматического оружия в мужчину, сопровождавшего его бывшую жену», — отметила пресс-служба.

По данному факту проводится проверка, обстоятельства уточняются, сказано также в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, ранее 14 марта сообщалось, что вооружённый мужчина ворвался в один из детских садов в Новой Москве и открыл огонь. По данным Telegram-канала «112», ранение получил взрослый мужчина.

Ранее также сообщалось и о других инцидентах со стрельбой из травматического оружия. В частности, в феврале прокуратура Москвы проинформировала, что на Кастанаевской улице столицы между несколькими мужчинами произошёл конфликт. Один из его участников выстрелил из травматического оружия в сторону знакомых ему людей, после чего другого участника конфликта силой посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. По факту похищения было возбуждено уголовное дело.