* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 14 марта, 2025, 16:10 — ИА Регнум. Предпринимателю Евгению Чичваркину (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) грозит уголовное дело за уклонение от обязанностей иноагента. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

AP/TASS

По данным ведомства, иноагент Чичваркин был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ). Однако с 4 по 12 марта 2025 года, находясь за пределами РФ, продолжил распространение материалов в одном из видеохостингов без маркировки иноагента.

«Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании Чичваркина по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Как передавало ИА Регнум, 3 июня 2022 года Минюст РФ внёс бизнесмена в реестр иностранных агентов. Ранее он поддержал госпереворот на Украине. В отношении Чичваркина возбуждали уголовное дело по статье о похищении человека, которое СК России закрыл в 2011 году.

Весной 2024 года общественное движение «Зов народа» потребовало признать Чичваркина спонсором терроризма за призывы отправлять на Украину деньги для финансирования ВСУ. Ранее бизнесмен, с 2008 года проживающий в Великобритании, опубликовал видео, в котором объявил о сборе средств в украинские фонды.

Позже в Дорогомиловском суде Москвы сообщалось, что Чичваркина могут оштрафовать за участие в деятельности иностранной организации, признанной нежелательной в России.