Ереван, 14 марта, 2025, 15:43 — ИА Регнум. Премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом 14 марта сообщили в правительстве Армении.

Кристина Кормилицына/РИА Новости Премьер-министр Армении Никол Пашинян

«Премьер-министр проинформировал президента России о согласовании текста проекта соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном», ― говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.

Глава правительства также рассказал, что переговоры по согласованию текста проекта завершены. Кроме того, стороны обсудили другие вопросы, касающиеся региональных и двусторонних отношений.

Как передавало ИА Регнум, предыдущий телефонный разговор Путина с Пашиняном состоялся 17 января по инициативе армянской стороны. В ходе беседы армянский премьер-министр пояснил ситуацию, связанную с недавними шагами Еревана в контексте отношений с Евросоюзом. Российский лидер дал соответствующие комментарии и оценки. Также стороны обсудили некоторые актуальные вопросы дальнейшего углубления интеграционного взаимодействия, прежде всего в сфере энергетики.

Министерство иностранных дел Армении 13 марта подтвердило завершение переговоров по мирному договору с Азербайджаном. В ведомстве отметили, что документ готов к подписанию.

Армения и Азербайджан начали обсуждать возможность подписания мирного договора после завершения в сентябре 2023 года карабахского конфликта, итогом которого стало вхождение Нагорного Карабаха в состав Азербайджана.

Часть договора, касающаяся делимитации и демаркации границы, Ереван и Баку частично согласовали. Республики договорились о проведении делимитации границ на основе Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которой они обязались признать территориальную целостность друг друга на основе административных границ в составе СССР.

Несогласованными оставались вопросы окончательного признания Нагорного Карабаха и семи прилегающих районов территориями Азербайджана и разблокировки транспортно-логистических коммуникаций на Южном Кавказе и открытия границ.

Пашинян 8 января заявил, что руководство Армении направило предложение Азербайджану по двум ранее не согласованным пунктам мирного договора, заверив, что Ереван намерен действовать в мирном русле.