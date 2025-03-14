Москва, 14 марта, 2025, 15:41 — ИА Регнум. Вооружённый мужчина ворвался в один из детских садов в Новой Москве и открыл огонь. Один человек получил ранения, сообщил Telegram-канал «112».

Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Нападение произошло на улице Липовый парк.

По информации канала, злоумышленник проник в здание, где находится детский сад, и выстрелил в первого попавшегося человека.

Раненый — взрослый мужчина. На место прибыли правоохранители.

Ранее ИА Регнум сообщало о других случаях нападения на детские сады. В апреле 2022 года в посёлке Вешкайма Ульяновской области 26-летний мужчина с ружьём ворвался в детский сад «Рябинка» и открыл огонь. Погибли двое дошкольников и воспитатель, ещё одна сотрудница детсада получила тяжёлое ранение. Нападавший покончил с собой. Позже выяснилось, что он убил пенсионера, владевшего ружьём — труп мужчины нашли неподалёку. В 2013 году у нападавшего диагностировали расстройство психики.

В октябре 2019 года в Нарьян-Маре вооружённый ножом 36-летний мужчина ворвался в детский сад во время тихого часа и убил шестилетнего мальчика. В момент нападения он был пьян, а в ходе следствия рассказывал, что слышал «голоса в голове». В марте 2020 года суд направил мужчину на принудительное лечение.