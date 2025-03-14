* *физическое лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

Москва, 14 марта, 2025, 18:01 — ИА Регнум. Ликвидация радикального украинского активиста Демьяна Ганула (физическое лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) — это не просто убийство, а казнь, которая напоминает о неминуемом наказании для всех нацистов и русофобов. Об этом в пятницу, 14 марта, заявил политолог Евгений Михайлов в беседе с ИА Регнум.

Кадр из видео

Ранее в этот же день Ганул был убит в центре Одессы. По свидетельствам очевидцев, в момент, когда националист убегал, в него дважды выстрелили. Стрелявший скрылся с места случившегося с оружием в руке.

По словам политолога, Ганула скорее всего как-то прикрывали спецслужбы киевского режима. Но тем не менее Одесса остается русским городом, и рано или поздно смерть и наказание найдут всех нацистов и русофобов, уточнил эксперт. Он также высказался, что произошедшее убийство можно считать так называемой казнью.

«Это не просто убийство, это не личные разборки, а именно казнь. Это напоминание о том, что все, кто был причастен и до сих пор причастен к русофобии и избиению русских, уничтожению всего русского на Украине, они будут наказаны», — заявил собеседник агентства.

Специалист рассказал, что после трагической гибели людей в Доме профсоюзов в Одессе многие виновные в этом преступлении были уничтожены. Все эти смерти выглядели тайными и странными, сообщил политолог. Он также напомнил, что в СМИ распространялась информация о причастности некоего подполья.

«Большинство непосредственных участников поджога уничтожены. Я удивлен на самом деле, как долго вот этот персонаж (Демьян Ганул. — Прим. ред.) существовал, не был ликвидирован. Сейчас, видимо, настала пора убить вот этого неонациста, западенца»,— сообщил Михайлов.

Примечательно, что за день до убийства Ганула, 13 марта, на сайте Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) появилось решение о признании вины Украины в непринятии мер по предотвращению насилия и спасению людей в Одессе 2 мая 2014 года. ЕСПЧ по итогам рассмотрения иска родственников жертв трагедии в Доме профсоюзов указал на вину властей страны и несвоевременную реакцию правоохранительных органов и спасательных служб в ходе столкновений.

«Думаю, что действия ЕСПЧ, обвинение Украины и, более того, принуждение Украины выплатить штраф пострадавшим, а также произошедшая смерть одного из инициаторов погромов в Доме профсоюзов — это всё взаимосвязанные вещи. То есть, видимо, определенные силы почувствовали, что нужно опять поднять эту тему. И сейчас под этим предлогом, я думаю, может быть, еще кто-то будет ликвидирован», — сообщил Михайлов.

Политолог считает, что эта ликвидация вызовет максимальное напряжение в украинском обществе, но конкретно в Одессе это сыграет положительную роль и приведёт к тому, что люди перестанут бояться. По мнению эксперта, одесситы будут стоять за свои права, а ликвидация врагов продолжится.

«Раньше западенцами намеренно пичкали русские города. Но все-таки неонацистов на все города Украины не хватит. А сейчас на фоне смены ситуации на фронте и вообще того, что творится на международной площадке, я думаю, русские люди воспрянут, и Одесса будет ждать освободителей», — подытожил собеседник агентства.

Как передавало ИА Регнум, днём 2 мая 2014 года в центре Одессы начались потасовки между активистами Антимайдана и радикалами Евромайдана. Горожане укрылись от нападавших националистов в Доме профсоюзов, но те окружили и подожгли здание. В результате трагедии погибли 48 человек, пострадали более 240.

Также Ганул был причастен к ряду других радикальных акций и нападений. В частности, он вместе с сообщником разбил изображение Владимира Ленина и советскую звезду на постаменте в центре Одессы. Украинский суд составил в его отношении протокол о мелком хулиганстве.

В апреле 2024 года Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Ганула, обвиняемого по статье о повреждении воинских захоронений и памятников, а также по статье о нападении либо угрозе нападения на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой.