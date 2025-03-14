Вашингтон, 14 марта, 2025, 16:24 — ИА Регнум. Экс-президент США Джо Байден спал, пока его жена Джилл Байден проводила встречи с американским правительством. Об этом рассказал вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире телеканала Fox News.

Global Look Press

«У нас не будет администрации, в которой президент сидит на встречах с правительством и спит, пока его жена проводит их, и никто ничего не делает», — отметил он.

По словам вице-президента, именно подобное управление государством привело к катастрофическим последствиям для американской экономики и дефициту в торговле, который достиг 1 трлн долларов.

Как передавало ИА Регнум, 16 января в своей прощальной речи Байден выразил благодарность членам администрации и своей семье, а также призвал граждан сохранять ключевые ценности Соединённых Штатов. Уходящий президент уточнил, что за 50 лет работы на благо страны он остался верен её ключевым ценностям, а завершил уходящий президент своё прощальное выступление словами «я люблю Америку».

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