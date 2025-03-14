Москва, 14 марта, 2025, 15:38 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий до 2028 года гражданам недружественных стран регистрировать недвижимость в новых регионах России без получения специального разрешения.

Александр Сухов/РИА Новости

Документ был опубликован 14 марта на официальном портале правовой информации.

«До 1 января 2028 года запрещается осуществление государственной регистрации прав граждан недружественных иностранных государств на недвижимое имущество, находящееся на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, без специального разрешения на её осуществление», — сказано в тексте указа.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2024 года Путин подписал указ, запрещающий до 1 января 2026 года регистрацию в новых регионах РФ юридических лиц, связанных с иностранными гражданами из недружественных стран. Данная мера была принята для защиты национальных интересов России.

В марте 2022 года правительство РФ утвердило перечень стран, которые были признаны недружественными из-за их действий в отношении России. В список вошли США, Великобритания, страны ЕС, Украина и ещё 20 государств.

5 марта 2025 года президент заявил, что паспортизация жителей Донбасса и Новороссии завершена практически в полном объёме. Глава государства отметил, что сотрудники органов внутренних дел достойно и профессионально работали в сложных условиях.