Лиссабон, 14 марта, 2025, 15:49 — ИА Регнум. Португалия не будет менять американские истребители F-16 на новые F-35. Об этом в интервью Publico заявил министр обороны страны Нуну Мелу.

Global Look Press

Он пояснил, что такое решение связано с политикой новой администрации США в отношении стран НАТО и мирового сообщества. По словам Мелу, эту позицию необходимо учитывать в Европе и в Португалии.

Глава военного ведомства отметил, что предсказуемость союзников имеет для Лиссабона большое значение. По его словам, португальские власти должны быть уверены, что зарубежные партнеры при любых обстоятельствах будут на их стороне.

«И этот наш союзник (США. — Прим. ред.), который на протяжении десятилетий всегда был предсказуемым, [сейчас] может привести к ограничениям в использовании, в обслуживании, в комплектующих — во всём, что связано с тем, чтобы истребители были в рабочем состоянии и использовались во всех сценариях», — подчеркнул Мелу.

Он добавил, что Португалия рассмотрит для покупки другие варианты, в частности истребители европейского производства. Министр отметил, что у страны есть несколько «стоящих» вариантов замены F-16. На вопрос, рассматриваются ли в перечне французские истребители, Мелу не ответил.

В настоящее время Вооруженные силы Португалии имеют 28 истребителей F-16. При этом четыре из них с 2018 года принимают участие в охране литовской границы.

По данным немецкой газеты Bild, Германия может рассмотреть вопрос расторжения контракта с США о покупке бундесвером истребителей F-35A из-за опасений того, что Вашингтон может внедрить механизм «дистанционного выключателя». Отмечается, что такое опасение возникло после того, как администрация главы Белого дома дистанционно отключила на переданных киевскому режиму системах HIMARS возможность обнаружения и захвата цели. Всего бундесвер заказал у США 35 истребителей на сумму 8,3 млрд евро.

Как сообщало ИА Регнум, 26 февраля президент США Дональд Трамп анонсировал введение 25% пошлин на все товары из Евросоюза, включая автомобили. Он заявил, что ЕС был создан для того, чтобы «пользоваться Соединёнными Штатами Америки».

26 февраля госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон больше не будет спонсировать богатые европейские страны — члены НАТО, которые не вкладывают достаточно средств в свою оборону. Рубио сказал, что некоторые из этих государств почти не имеют вооружённых сил, потому что на протяжении последних 40 лет вообще не тратили средств на оборонные нужды.

Опрошенные газетой The New York Times аналитики считают, что стремление Трампа сократить обязательства Вашингтона перед европейскими союзниками приведёт к «гибели и разрушению» Европы.