Москва, 14 марта, 2025, 15:45 — ИА Регнум. Будущим министрам нужно побывать «на земле», чтобы ощутить все трудности и реалии экономики. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в ходе выступления в Совете Федерации РФ.

Совет Федерации РФ/РИА Новости

Белорусский лидер рассказал, как готовил членов правительства к высоким должностям, пока они находились в статусе глав регионов. По его словам, он многое сделал, чтобы «прокатать некоторых губернаторов по земле» и позволить им понять запах навоза.

«Наверху все экономисты. Хорошие экономисты, и учились хорошо, знают экономическую теорию. Но их надо было туда окунуть», — пояснил Лукашенко.

Он отметил, что держал многих чиновников на губернаторских должностях по несколько лет, «чтобы они посеяли, убрали, понимали, что это такое». Теперь один из них возглавляет правительство Белоруссии, добавил президент.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2024 года Лукашенко поручил новому министру культуры Белоруссии Руслану Чернецкому «или умереть, или навести порядок в этой сфере». Он назвал «позорищем» качество белорусского кинематографа и подчеркнул, что страна «скатилась» относительно советского периода, когда производству фильмов уделяли серьёзное внимание. При этом глава государства пообещал министру всяческую поддержку.

В апреле того же года Лукашенко поручил Сергею Масляку, назначенному министром природных ресурсов и охраны окружающей среды, «копать и искать» нефть. Президент отметил, что в стране более или менее разведаны месторождения минеральных удобрений, поэтому сложно поверить, что нет и больших объёмов нефти.