Брюссель, 14 марта, 2025, 15:29 — ИА Регнум. Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Марк Рютте заявил, что положительно оценивает возможность прекращения огня в зоне украинского конфликта в 2025 году.

Attila Husejnow/Global Look Press Марк Рютте

«Да, я настроен оптимистично. С осторожным оптимизмом смотрю на этот год, но надеюсь, что это произойдёт даже раньше», — отметил он в беседе с Bloomberg в ходе своего визита в США, отвечая на вопрос о перемирии.

Рютте также не исключил, что отношения между Россией, США и Европой в какой-то момент будут нормализованы.

«Если боевые действия прекратятся, то Европа и США шаг за шагом восстановят нормальные отношения с русскими, но мы ещё абсолютно не готовы к этому сейчас», — добавил он.

При этом генсек НАТО призвал оказывать на Москву давление, чтобы ускорить мирный процесс.

Как передавало ИА Регнум, 23 января Рютте заявил, что НАТО необходимо увеличивать, а не сокращать военную помощь Киеву. По его словам, это необходимо для того, чтобы изменить траекторию украинского конфликта, которая сейчас складывается «неправильно». По утверждению генсека альянса, у украинского конфликта «геополитическое» значение, а потому всем западным странам необходимо участвовать в поддержке киевского режима.

Также Рютте отметил, что проигрыш Украины в конфликте с Россией будет стоить НАТО триллионы долларов. По его словам, альянсу очень дорого обойдётся восстановление сдерживающих сил Запада. Он отметил, что союз должен меньше говорить о перемирии и увеличить военную поддержку Украины, чтобы не допустить завершения боевых действий на условиях России. Он добавил, что это не просто европейский конфликт — по его мнению, проблема носит геополитический характер.