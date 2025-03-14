Париж, 14 марта, 2025, 15:35 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский пришел в ярость после того, как президент России Владимир Путин согласился на предложение о прекращении огня. Об этом написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х.

Global Look Press

«Зеленский, вероятно, чувствует возмущение и ярость из-за того, что Путин согласился на прекращение огня. В Киеве буйство», — говорится в посте Филиппо на его странице в соцсетях.

13 марта Путин во время совместной пресс-конференции с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что Россия считает правильной идею о перемирии с Украиной и поддерживает ее. Однако есть ряд нюансов, которые необходимо разрешить.

Президент поинтересовался, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и какова цена этих приказов. По мнению российского лидера, есть вероятность, что Киев может воспользоваться перемирием в 30 суток, чтобы получить больше оружия или провести новую волну принудительной мобилизации в стране. Поэтому необходимо решить вопросы контроля верификации соглашения о прекращении огня.

Ранее Лукашенко заявил, что власти Украины не согласятся на перемирие, надеясь на отказ от подобной инициативы со стороны России. По мнению президента Белоруссии, любое перемирие приведет к замораживанию ситуации на фронте, что вряд ли устроит Украину.

Как передавало ИА Регнум, 11 марта госсекретарь США Марко Рубио заявил, что представители Украины в ходе переговоров в Джидде (Саудовская Аравия) выразили готовность согласиться на 30-дневное прекращение огня, и теперь США ждут ответа России по данному вопросу и надеются, что этот ответ будет положительным.

В июне 2024 года Путин назвал условия, при выполнении которых немедленно будет отдан приказ о прекращении огня на Украине. Во-первых, глава государства потребовал официального заявления Киева об отказе от намерений вступить в НАТО, во-вторых, украинские войска должны быть выведены из всех регионов, которые вошли в состав России, включая ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.