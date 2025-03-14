Сумы, Украина, 14 марта, 2025, 15:32 — ИА Регнум. Большинство жителей приграничных сёл Сумской области, которых власти Украины обязали эвакуироваться, отказываются покидать свои дома, потому что ждут российскую армию, заявил 14 марта председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Сергей Бобылев/ТАСС

Сумская областная администрация ранее объявила о принудительной эвакуации жителей из восьми населённых пунктов Сумского района. Она должна затронуть 543 человек.

«Поступила проверенная информация, подтверждённая мной также и в источниках противника, что большинство населения отказывается покидать свои дома в рамках принудительной эвакуации, пишут письменные заявки на отказ, так как ждут русских», — сказал Рогов «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, ранее 14 марта пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что Вооружённые силы России за неделю освободили 28 населённых пунктов Курской области и один (Новенькое) — Сумской области. В минувшие сутки ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике противника в районах 12 населённых пунктов Сумской области.

12 марта президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления курской группировкой ВС РФ. Начальник Генштаба Вооружённых сил генерал армии Валерий Герасимов доложил главнокомандующему, что освобождено более 86% ранее захваченной ВСУ территории региона. Путин поставил задачу в кратчайшие сроки окончательно разгромить ВСУ в Курской области и полностью освободить регион, а также подумать о создании зоны безопасности в Сумской области.