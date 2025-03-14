Москва, 14 марта, 2025, 15:22 — ИА Регнум. Четверо украинских военных, участвовавших во вторжении в Суджанский район Курской области, осуждены на 15 и 16 лет лишения свободы. Приговор им вынес Второй Западный окружной военный суд, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры России.

Сергей Бобылев/РИА Новости

Украинцев Владимира Одноочко, Александра Плаксивого, Сергея Погромского и Николая Тяжкороба признали виновными в совершении группового теракта, повлёкшего наступление тяжких последствий (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ). Было установлено, что в начале августа 2024 года они в составе колонны ВСУ незаконно вторглись в Курскую область и блокировали город Суджа.

Прибывшие на бронетранспортёрах военные оборудовали в нескольких зданиях наблюдательно-огневые позиции и удерживали город под контролем. При этом они минировали дороги и участки местности, вели огонь по российским военнослужащим и мирным гражданам.

Всех четверых задержали в том же месяце и поместили под стражу. Одноочко, Погромский и Тяжкороб получили по 16 лет, а Плаксивый — 15 лет лишения свободы.

«Все они будут отбывать первые три года в тюрьме, остальную часть наказания — в исправительной колонии строгого режима», — уточнили в Генпрокуратуре.

Как сообщало ИА Регнум, 12 декабря 2024 года Второй западный окружной военный суд вынес первый приговор украинским военным, принимавшим участие во вторжении в Курскую область. Виталия Панченко и Ивана Дмитракова (внесены в перечень террористов и экстремистов) приговорили соответственно к 15 и 14 годам лишения свободы с отбыванием первых трёх лет в тюрьме, а остального срока — в колонии строгого режима.