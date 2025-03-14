Москва, 14 марта, 2025, 15:07 — ИА Регнум. На встрече в Пекине между Россией, Китаем и Ираном были скоординированы действия по снижению нагнетаемой извне напряжённости вокруг иранской ядерной программы. Об этом говорится на сайте МИД РФ.

Global Look Press

«Скоординированы действия, направленные на снижение искусственно нагнетаемой извне напряжённости вокруг иранской ядерной программы. Дана жёсткая оценка неправомерным действиям и многочисленным грубым нарушениям резолюции Совета Безопасности ООН 2231 со стороны США и европейских стран», — указано в публикации.

Государства также подчеркнули недопустимость угроз, а также применения военной силы против иранских объектов ядерно-энергетической инфраструктуры.

Как передавало ИА Регнум, в мае 2018 года Дональд Трамп во время своего первого президентского срока подписал указ о выходе США из сделки по иранской ядерной программе. Его администрация также ввела санкции против энергетического, нефтехимического и финансового секторов Ирана.

4 марта Bloomberg написало, что администрация Трампа попросила Россию выступить посредником в переговорах с Ираном, на что Москва согласилась. Отмечалось, что Вашингтон хочет обсудить с Тегераном ядерную программу исламской республики и поддержку Ираном антиамериканских сил в регионе.

14 марта Китай, Россия и Иран на встрече в Пекине по иранской ядерной проблеме выступили за отмену всех односторонних незаконных санкций. В этот же день представитель Кремля Дмитрий Песков также назвал данные санкции незаконными, ведь Иран ни разу не заявлял о намерении создать ядерное оружие.