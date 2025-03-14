Вашингтон, 14 марта, 2025, 15:37 — ИА Регнум. Американская компания Apple планирует внедрить в наушники AirPods функцию синхронного перевода речи. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Robert Michael/Global Look Press

«Возможность будет работать следующим образом: если носитель английского языка слышит, как кто-то говорит по-испански, iPhone переведет речь и передаст ее на AirPods пользователя на английском языке. Слова носителя английского языка тем временем будут переведены на испанский язык и воспроизведены iPhone», — говорится в публикации.

По данным издания, новая функция позволит AirPods распознавать иностранные языки и переводить их в режиме реального времени. Возможность будет предложена как часть обновления программного обеспечения устройства, которое должно выйти в конце этого года.

Агентство отмечает, что конкуренты Apple, такие как Google Pixel Buds, уже давно предлагают подобную технологию, а Apple использует собственное приложение Translate, которое появилось на iPhone в 2020 году.

13 марта Apple настоятельно рекомендовала пользователям срочно обновить iPhone из-за обнаруженной уязвимости CVE-2025-24 201 в WebKit — движке браузера Safari. Эксперты утверждают, что это дает возможность злоумышленникам атаковать пользователей iPhone и iPad, так как позволяет вредоносным программам выйти за пределы изолированной среды браузера. Чтобы устранить проблему, компания выпустила обновление безопасности iOS 18.3.2, которое затрагивает все модели начиная с iPhone Xs.

Как сообщало ИА Регнум, в январе Samsung анонсировала ультратонкий Galaxy S25 Edge. Его толщина составит 6,4 мм, а основная камера будет иметь два модуля вместо трех, как у других моделей линейки S25. Производство устройства пока не началось, а полноценную презентацию ожидают весной 2025 года. Смартфон, вероятно, получит процессор Snapdragon 8 Elite for Galaxy.