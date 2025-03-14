Курск, 14 марта, 2025, 15:11 — ИА Регнум. Житель расположенного в окрестностях Суджи села Казачья Локня Виктор Клюев рассказал, что во время захвата села ВСУ его жена дожидалась, когда украинские боевики уходили в атаки, и забирала у них тушёнку, чтобы потом раздать её односельчанам.

Сергей Бобылев/РИА Новости

В интервью «РИА Новости» Клюев отметил, что жители села были напуганы, а сам он пытался отговорить жену от таких действий, но она его не слушала.

«Она бегала по посёлку, воровала у них внаглую тушёнку и носила людям. Они там где-то стреляют, она заходит, если их нет, набирает банки тушёнки. Мешок на плечи и пошла. Всем носила. Это ужас был, это просто не женщина… Я переживаю, что её убьют, а она ходит. Она не слушала вообще», — рассказал Клюев.

Как передавало ИА Регнум, врио губернатора Александр Хинштейн ранее сообщил, что с 12 марта из освобождённых населённых пунктов региона были вывезены более 200 человек. Среди эвакуированных — девять детей. 128 человек направили в пункты временного размещения, остальных приняли родственники. Хинштейн отметил, что людей обеспечили всем необходимым.

Врио губернатора также рассказал, что украинские военные массово проявляли жестокость и совершали военные преступления на территории Курской области. Он отметил, что фиксируется много случаев вандализма, в том числе в отношении храмов. Хинштейн заявил, что военные следователи оперативно фиксируют все факты преступлений и по каждому случаю возбуждают уголовные дела.

13 марта Минобороны проинформировало об освобождении Суджи. В этот же день президент Владимир Путин заявил, что ситуация в Курской области полностью под контролем российских войск, а украинская группировка находится в полной изоляции. Главнокомандующий отметил, что ВС РФ в окрестностях Суджи освобождают один населённый пункт за другим.