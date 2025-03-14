Брянск, 14 марта, 2025, 14:52 — ИА Регнум. Бывшего заместителя губернатора Брянской области Сергея Тимошенко задержали в рамках расследования уголовного дела о коррупции. Об этом 14 марта сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК.

Правительство Брянской области

Бывшего чиновника обвинили в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

«В настоящее время бывший заместитель губернатора Брянской области задержан и доставляется в следственный орган Следственного комитета России», ― процитировал ТАСС представителя ведомства.

По его словам, в отношении других фигурантов уголовное дело возбудили по статьям о даче взятки и посредничестве во взяточничестве (ч. 5 ст. 291, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

Как сообщало ИА Регнум, ранее уголовное дело о взяточничестве возбудили в отношении бывшего замгубернатора Брянской области Александра Петроченко. Его задержали с поличным при получении взятки от предпринимателя. 16 октября прошлого года Басманный суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Проверку в отношении Петроченко сотрудники ФСБ начали в сентябре по поручению губернатор Брянской области Александра Богомаза. Поводом послужила «нечестная» работа чиновника.

5 ноября суд в качестве обеспечительной меры арестовал имущество Петроченко.

Петроченко занимал должность заместителя главы Брянской области с лета 2023 года, с апреля 2022 года он был временно исполняющим обязанности заместителя губернатора. На этом посту Петроченко курировал госзакупки и деятельность государственной жилищной инспекции. Ранее в правительстве региона он возглавлял департамент безопасности.

В марте 2023 года Басманный суд Москвы отправил в СИЗО сразу двух два врио заместителя губернатора Брянской области Татьяну Кулешову и Елену Егорову. По версии следствия, чиновницы через посредника получили взятку в размере 4,4 млн рублей от предпринимателя за поставки ноутбуков в рамках нацпроекта «Образование».