Москва, 14 марта, 2025, 15:03 — ИА Регнум. Военнослужащие Вооружённых сил России ликвидировали разведывательную группу из троих украинских диверсантов на левом берегу Днепра. Об этом 14 марта сообщили в силовых структурах.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Группа из троих украинских диверсантов была уничтожена на левом берегу Днепра во время попытки высадки. Плавсредство, амуниция, беспилотник и другое оборудование были взяты в качестве трофеев», — передаёт слова источника «РИА Новости».

В этот же день представитель российского силового ведомства сообщил, что военные группировки войск «Запад» ВС РФ ликвидировали в районе села Колодези Донецкой Народной Республики ДРГ украинских формирований. В результате успешного выполнения боевых задач четверых диверсантов уничтожили и ещё двое сдались в плен.

Украинские диверсанты регулярно предпринимают попытки высадки на левобережье Днепра, но их действия оперативно пресекают российские военнослужащие. Так, в начале января на левом берегу была уничтожена очередная ДРГ. Одного диверсанта удалось взять в плен. Остальные члены группы были ликвидированы. Точное число уничтоженных диверсантов не приводится.

Позже российские военные уничтожили разведывательную группу украинской армии у населённого пункта Николаево-Дарьино в курском приграничье. Группа состояла из семи диверсантов, трое из которых были ликвидированы в ходе боя, остальные сдались в плен.