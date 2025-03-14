Москва, 14 марта, 2025, 14:49 — ИА Регнум. В сервисе «Мосбилет» на портале mos.ru появилась новая опция, с помощью которой можно купить билеты на концерт или спектакль в подарок. Это связано с введением новых правил посещения культурных мероприятий с 15 марта.

Артем Геодакян/ТАСС

«Когда мы ввели покупку билетов с указанием персональных данных, у многих пользователей возникал вопрос: как подарить билет человеку, если не знаешь данные его документа? Чтобы этот процесс стал комфортнее, в дополнение к подарочным сертификатам мы сделали подарочные билеты, доступные к покупке через сервис «Мосбилет», — сказал руководитель департамента культуры города Алексей Фурсин.

Для покупки билета в подарок надо поставить соответствующую отметку в электронной форме. При этом указывать данные получателя не требуется. Ссылка на билет будет отправлена на электронную почту, которую укажет покупатель. После перехода по ссылке получатель введет свои имя, фамилию и данные документа из утвержденного списка.

«В сервисе «Мосбилет» представлены анонсы множества мероприятий в музеях, театрах и на концертных площадках. Теперь горожане могут купить билеты в подарок для друзей и близких», — отметил заместитель руководителя департамента информационных технологий города Москвы Борис Фролов.

Он пояснил, что раньше возможность оформить подарочный сертификат была доступна только на официальных сайтах учреждений и билетных агрегаторов. Для этого пользователю нужно указать электронную почту человека, которому он хочет сделать сюрприз, а адресат получит на нее билет и сможет оформить его на себя. «При наличии Mos ID это можно сделать в несколько кликов», — добавил Фролов.

Кроме того, в сервисе есть возможность передать билет другому человеку, например, если пользователь по каким-либо причинам не может пойти на спектакль или концерт. Как правило, это можно сделать не позднее чем за один час до начала мероприятия, однако каждое учреждение может устанавливать свои правила.

Чтобы передать билет, пользователю нужно зайти в личный кабинет на mos.ru, открыть раздел «Билеты», выбрать нужный и нажать на кнопку «Передать». Затем понадобится ввести информацию о новом посетителе и его электронную почту. Также можно скопировать и отправить ссылку на билет, которая автоматически формируется сразу после покупки. При переходе по ссылке гостю нужно будет ввести данные о себе или авторизоваться через Mos ID — тогда билет будет привязан к личному кабинету нового гостя на mos.ru, а все обязательные поля заполнять не понадобится.

Еще один способ — отправить другому человеку pdf-файл билета. В этом случае новый гость может привязать билет вручную, добавив его номер и пин-код в разделе «Билеты» личного кабинета на mos.ru. Также можно отсканировать куар-код, расположенный в нижней части билета.

С 15 марта в столице в рамках пилотного проекта вводится новое правило: посещение спектаклей и концертов с фиксированными местами в учреждениях, подчиненных департаменту культуры Москвы, возможно только при наличии одного из документов из утвержденного списка. Приобретать билеты в театры, музеи, концертные залы можно без комиссии в новом городском сервисе «Мосбилет», а также на сайтах учреждений.