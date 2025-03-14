Курск, 14 марта, 2025, 14:44 — ИА Регнум. Более 200 человек вывезены из освобождённых населённых пунктов Курской области с 12 марта. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале.

Алексей Белкин/NEWS. ru/ТАСС

«68 человек вывезены из Суджи, 74 из Казачьей Локни, ещё часть людей эвакуирована из Махновки, Мартыновки, Нижнемахово, Гончаровки, Гуево и других сел и деревень», — написал Хинштейн.

Он уточнил, что среди эвакуированных девять детей.

В ПВР на территории области разместили 128 человек, остальных приняли родственники. Людей обеспечили всем необходимым, работа по спасению жителей Курской области продолжается, добавил глава региона.

МЧС накануне проинформировало, что более 90 человек эвакуированы из населённых пунктов Суджанского района, находившихся под оккупацией ВСУ. Людей, среди которых много пожилых, на автобусах вывозят из опасной зоны и оказывают всестороннюю поддержку, добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, с конца минувшей недели российские военные осуществляют масштабное наступление в Курской области. В Сети 12 марта появились кадры из центра Суджи, перешедшего под контроль ВС России. В этот же день Минобороны проинформировало об освобождении пяти населённых пунктов: Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный. Ранее российские военные освободили населённые пункты Кубаткин, Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица.

По данным Минобороны на 14 марта, за неделю российские войска освободили в регионе 28 населённых пунктов, в том числе село Гончаровка близ Суджи.

Военная операция по освобождению Курской области от украинских сил вошла в завершающую стадию, о чём доложено президенту России, Верховному главнокомандующему Владимиру Путину, сообщил 13 марта пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Вечером 12 марта Путин посетил один из командных пунктов в Курской области. Он поручил военным в кратчайшие сроки завершить разгром ВСУ в приграничье и обеспечить зону безопасности, а также указал на террористический характер украинских войск и иностранных наёмников. Президент выразил благодарность всем военнослужащим, участвующим в освобождении региона.