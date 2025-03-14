Брюссель, 14 марта, 2025, 14:29 — ИА Регнум. Евросоюз снял санкции с министра спорта РФ Михаила Дегтярёва, предпринимателя Вячеслава Кантора, экс-главы «Еврохима» Владимира Рашевского и сестры Алишера Усманова Гульбахар Исмаиловой. Об этом 14 марта сообщило французское информационное агентство Agence France-Presse.

Алексей Филиппов/РИА Новости

«Те, чьи активы разморозят и кого затронет отмена запрета на выдачу виз, — бизнесмены Рашевский и Кантор, сестра Усманова и министр спорта Михаил Дегтярёв», — сказано в публикации.

По информации агентства, Венгрия согласилась продлить ограничения в отношении РФ после исключения указанных четырёх человек из списков. Отмечается, что санкции продлеваются регулярно раз в полгода, и крайним сроком для обновления списка было 15 марта. Теперь ограничения будут действовать ещё полгода ― до 15 сентября.

Ранее 14 марта ИА Регнум передавало, что послы стран Евросоюза согласились продлить антироссийские санкции в отношении 2,4 тыс. лиц и организаций. В «чёрный» список вошли бизнесмены, чиновники, правоохранители, общественные деятели и журналисты.

Постоянные представители государств Евросоюза убрали из санкционного списка сообщества трёх умерших физических лиц. Предприниматель Михаил Фридман остался в перечне. Его послы исключить отказались, несмотря на то, что на этом настаивала Венгрия.

24 февраля министры иностранных дел стран ЕС одобрили 16-й пакет антироссийских санкций. В него вошли меры в отношении 48 физических лиц и 35 организаций, запрет на поставки первичного алюминия, отключение 13 банков от системы SWIFT и ограничения на товары двойного назначения.

Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что санкции, по замыслу Запада, должны были ослабить страну, однако принесли обратный результат. Российский лидер отмечал, что вопреки санкционным мерам недружественных государств экономика страны демонстрирует рост.