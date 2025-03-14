* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Одесса, Украина, 14 марта, 2025, 14:34 — ИА Регнум. В интернете появились кадры, на которых запечатлен момент убийства украинца Демьяна Ганула (физическое лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).

Кадр из видео

На записи видно, как преступник подходит к лежащему на тротуаре Ганулу и на глазах у свидетелей выстреливает ему в голову, после чего скрывается с места происшествия. При этом люди, находившиеся поблизости, оставались спокойными и просто наблюдали за происходящим.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3953260" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Момент убийства Демьяна Ганула в Одессе

14 марта украинское издание «Страна. ua» сообщило, что на Александровском проспекте в Одессе был убит мужчина. Позже выяснилось, что жертвой оказался Ганул.

Ганул ранее возглавлял силовой блок одесской ячейки «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также был связан с другими радикальными группировками.

Издание «Телеграф» сообщило, что убийца сдался полиции, позвонив в правоохранительные органы. По данным других СМИ, поиски преступника продолжаются, а также сообщается, что убийца угнал такси для побега, а звонок в полицию якобы сделал водитель этого автомобиля. В полиции Украины заявили, что разыскивают стрелявшего.