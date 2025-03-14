Хельсинки, 14 марта, 2025, 14:20 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин занял правильную позицию по перемирию в зоне украинского конфликта. Об этом заявил профессор Александрийского института университета Хельсинки Маркку Кангаспуро, слова которого передаёт финское издание Iltalehti.

Михаил Метцель/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

«Россия не находится под давлением, чтобы сразу соглашаться на прекращение огня, потому что у неё есть преимущество на фронте. Позиция Путина является логичным продолжением его более ранних заявлений», — отметил он.

Эксперт также напомнил, что Путин не стал выступать против самого предложения о перемирии, а лишь внёс в него важные коррективы. По словам Кангаспуро, в нынешней ситуации России не за чем спешить в вопросе прекращения огня, ведь с каждым днём её позиция лишь укрепляется.

Как передавало ИА Регнум, Путин 13 марта по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Кремле заявил, что инициатива о перемирии на Украине правильная, но остаётся решить несколько вопросов.

Глава государства подчеркнул, что Москва поддерживает инициативу о прекращении огня на 30 дней, но есть нюансы, которые требуют уточнения. Он высказал сомнения относительно организации процесса перемирия, особенно в той части Курской области, где всё ещё присутствуют украинские военные.