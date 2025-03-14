В Финляндии назвали правильной позицию Путина по перемирию на Украине
Профессор Кангаспуро: Путин заянял правильную позицию по перемирию на Украине
Хельсинки, 14 марта, 2025, 14:20 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин занял правильную позицию по перемирию в зоне украинского конфликта. Об этом заявил профессор Александрийского института университета Хельсинки Маркку Кангаспуро, слова которого передаёт финское издание Iltalehti.
«Россия не находится под давлением, чтобы сразу соглашаться на прекращение огня, потому что у неё есть преимущество на фронте. Позиция Путина является логичным продолжением его более ранних заявлений», — отметил он.
Эксперт также напомнил, что Путин не стал выступать против самого предложения о перемирии, а лишь внёс в него важные коррективы. По словам Кангаспуро, в нынешней ситуации России не за чем спешить в вопросе прекращения огня, ведь с каждым днём её позиция лишь укрепляется.
Как передавало ИА Регнум, Путин 13 марта по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Кремле заявил, что инициатива о перемирии на Украине правильная, но остаётся решить несколько вопросов.
Глава государства подчеркнул, что Москва поддерживает инициативу о прекращении огня на 30 дней, но есть нюансы, которые требуют уточнения. Он высказал сомнения относительно организации процесса перемирия, особенно в той части Курской области, где всё ещё присутствуют украинские военные.