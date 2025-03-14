Москва, 14 марта, 2025, 14:12 — ИА Регнум. В Москве с 15 марта вступают в силу новые правила посещения театров и концертов, установленные в рамках пилотного проекта. Об этом сообщил руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин. Он напомнил, что требования будут касаться площадок, подведомственных департаменту.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

«Новые правила, направленные, в первую очередь, на повышение безопасности зрелищных мероприятий и на борьбу с недобросовестными продажами, не должны сказаться на комфорте посетителей», — сказал Фурсин.

По его словам, все площадки, участвующие в пилотном проекте, полностью готовы к встрече зрителей с учетом новых правил и постараются оперативно решать любые возникающие вопросы.

Согласно новым правилам, при покупке билетов посетителям необходимо указывать данные одного из документов. Полный список документов доступен на mos.ru. Для прохода на мероприятие понадобится предъявить вместе с билетом оригинал любого документа из утвержденного перечня. Билеты также можно приобрести через сервис «Мосбилет».

Первые мероприятия с новыми правилами прохода состоятся 15 и 16 марта. Москвичам рекомендуется приходить в театр или концертный зал за 30–40 минут до начала мероприятия, заранее подготовив билет и документ, идентифицирующий зрителя.