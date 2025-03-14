Москва, 14 марта, 2025, 14:08 — ИА Регнум. В некоторых районах Москвы сегодня, 14 марта, ожидается сильный ветер с порывами до 17–22 м/с. В связи с этим Центр организации дорожного движения Москвы (ЦОДД) напомнил водителям, как вести себя во время шторма.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Так, стоит избегать оставлять автомобили и стоять самим вблизи деревьев и шатких конструкций. ЦОДД рекомендовал соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать резких маневров и не отвлекаться на телефон во время движения.

Дептранс Москвы добавил, что в случае, если водитель увидел сломанный знак или светофор, следует позвонить с мобильного телефона по номеру 3210.