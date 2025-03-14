Москва, 14 марта, 2025, 14:05 — ИА Регнум. С 2024 года более 168,5 тыс. человек успешно прошли тестирование на цифровой платформе МСП.РФ для заключения социального контракта на открытие собственного дела, сообщает Корпорация МСП. Общее количество участников тестирования с начала прошлого года, когда тестирование стало обязательным этапом, достигло почти 175 тыс. человек. За этот период свой бизнес с использованием средств соцконтракта запустили уже 128,4 тыс. человек.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«С момента старта программы социальных контрактов на запуск и развитие бизнеса и развитие личного подсобного хозяйства было выделено уже 113,3 млрд рублей, в том числе 36,4 млрд рублей с начала 2024 года. Благодаря социальному контракту за период действия программы свой бизнес начали порядка 470 тыс. человек», — отметила первый заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина.

Она пояснила, что средства социального контракта можно направить на аренду помещения для бизнеса, покупку оборудования и расходных материалов, продвижение своих товаров или услуг на маркетплейсах. При этом важно соблюдать условия предоставления бюджетных средств, в том числе своевременно отчитываться об их целевом использовании.

Срок заключения соцконтракта зависит от его вида. Так, договор на открытие собственного дела заключается на срок не более 12 месяцев. Это значит, что в течение года уполномоченные органы будут сопровождать гражданина на всех этапах запуска и развития бизнеса.

В Корпорации МСП сообщают, что обязательное для оформления соцконтракта тестирование проводится на Цифровой платформе МСП.РФ. Оно позволяет выявить уровень предпринимательских компетенций заявителя и их соответствие минимальным требованиям для получения финансирования от государства. После успешного прохождения тестирования кандидаты допускаются к следующим этапам оформления соцконтракта.

«Наша цифровая платформа МСП.РФ позволяет реализовывать и пилотировать различные федеральные программы. Одной из них является проведение тестирования в рамках получения соцконтракта, который позволяет человеку открыть свое дело, найти новую сферу деятельности и качественно улучшить свою жизнь», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Он подчеркнул, что для тех, кто не сдал тест, путь к началу своего бизнеса не закрывается. Заявитель может пройти бесплатное обучение, в том числе за счет государства.

Помимо определенного уровня компетенций, каждому претенденту на социальный контракт необходимо также обосновать «жизнеспособность» предлагаемой предпринимательской идеи. Для этого требуется или составить бизнес-план самостоятельно и представить его в региональный орган соцзащиты, или разработать бизнес-план совместно с сотрудниками органа соцзащиты.

Социальный контракт — это соглашение, которое гражданин заключает с органом социальной защиты. Для потенциального получателя государственной социальной помощи разрабатывается и утверждается персональная индивидуальная программа, которую гражданин обязуется поэтапно выполнить в установленные сроки. Это в том числе и открытие собственного бизнеса. На это направление можно получить до 350 тыс. рублей