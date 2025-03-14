Вашингтон, 14 марта, 2025, 14:02 — ИА Регнум. Страны Европейского союза (ЕС) планируют возрождать собственную оборонную промышленность, чтобы обеспечить военную поддержку Украины и сдерживание России. Об этом пишет американское издание Politico со ссылкой на проект Белой книги по обороне.

Philipp Schulze/Global Look Press

«Европа не может воспринимать гарантии безопасности США как должное и должна существенно увеличить свой вклад в сохранение НАТО. Восстановление европейской обороны требует масштабных инвестиций в течение длительного периода», — приводит газета содержание документа, который подготовлен при участии главы внешнеполитической службы ЕС Кайи Каллас.

В документе указано, что Европа стала слишком сильно зависеть от США в вопросе обеспечения безопасности, поэтому странам ЕС необходимо собственноручно возродить свой ВПК. Документом предлагается восстанавливать его с помощью совместных закупок оборонной продукции внутри объединения, а также существенного наращивания инвестиций в оборонную сферу. Всего в рамках инициативы планируется поставить киевскому режиму около 1,5 млн артиллерийских снарядов и систем ПВО.

Как передавало ИА Регнум, европейские политики, в отличие от США, настроены продолжать поддержку Киева и спонсировать боевые действия. Так, ранее Каллас, комментируя высказывания американского президента Дональда Трампа о необходимости проведения выборов на Украине, усмотрела в его словах «российские нарративы» и попыталась оправдать решение главы киевского режима Владимира Зеленского отказаться от избирательного процесса вопреки конституции государства, так как у страны, по её словам, есть «внешний враг», против которого надо направить «все силы».

При этом президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что никакие иностранные вооружения не способны изменить ход спецоперации на Украине. Глава государства также подчеркивал, что поставки оружия киевскому режиму только подтверждают участие стран НАТО в украинском конфликте.

Путин также заявлял, что Россия не собирается воевать с НАТО. РФ не имеет ни к кому территориальных претензий и готова развивать сотрудничество, подчеркнул глава государства. При этом именно НАТО наращивает активность у российских границ и продолжает накачивать Киев оружием, приводя ситуацию к эскалации, добавил президент.