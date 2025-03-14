Москва, 14 марта, 2025, 14:36 — ИА Регнум. Ассоциация Независимого общественного мониторинга (НОМ) заявила о готовности сотрудничать с белорусскими НКО в сфере контроля за избирательными процессами двух стран. Об этом сообщает пресс-служба НОМ со ссылкой на слова главы ассоциации Александра Брода.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

По итогам переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и главой Белоруссии Александром Лукашенко, в Кремле был подписан протокол о поправках в договор от 1998 года о равных правах граждан двух стран. Теперь согласно документу россияне, постоянно проживающие на территории Белоруссии, и проживающие на постоянной основе в России белорусы могут участвовать в местных выборах и как избиратели, и как кандидаты.

Брод назвал такое решение значимым шагом в укреплении союза между двумя странами.

«Ассоциация НОМ готова к взаимодействию с белорусскими НКО в сфере общественного контроля за избирательными процессами двух стран, в том числе и за законодательным оформлением инициативы президентов России и Белоруссии», — цитирует пресс-служба слова главы НОМ РФ.

По словам Брода, значимо, что в Союзном государстве развиваются и совместные общественно-политические процессы, которые теперь будут предусматривать и общее для белорусов и россиян электоральное пространство, укрепляя в обществе ценности единства наших народов, потенциала крепкой дружбы и партнёрства, общности будущего.

Как передавало ИА Регнум, Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву 13 марта. В пятницу, после беседы «один на один», Лукашенко и Путин продолжили общение в расширенном составе, с участием членов делегаций.

Позже по итогам переговоров лидеров двух государств состоялась совместная пресс-конференция. Также был подписан ряд межгосударственных и межведомственных документов, включая совместное заявление и соглашение о защите граждан двух стран от необоснованного преследования со стороны зарубежных структур.