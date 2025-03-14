Брюссель, 14 марта, 2025, 14:07 — ИА Регнум. Послы стран Евросоюза согласились продлить антироссийские санкции в отношении 2,4 тыс. лиц и организаций. Об этом 14 марта сообщило агентство Reuters.

Global Look Press

«Послы 27 государств — членов ЕС в Брюсселе единогласно проголосовали за продление санкций», ― говорится в публикации.

Крайним сроком для обновления списка было 15 марта. Теперь санкции будут действовать еще полгода ― до 15 сентября.

Постоянные представители государств Евросоюза исключили из черного списка сообщества трех умерших физических лиц. При этом предприниматель Михаил Фридман остался в перечне. Его послы исключить отказались, несмотря на то, что на этом настаивала Венгрия.

Как передавало ИА Регнум, 24 февраля министры иностранных дел стран ЕС одобрили 16-й пакет антироссийских санкций. В него вошли меры в отношении 48 физических лиц и 35 организаций, запрет на поставки первичного алюминия, отключение 13 банков от системы SWIFT и ограничения на товары двойного назначения. Кроме того, ЕС запретил транзакции в отношении ряда российских аэропортов и портов.

По словам главы европейской дипломатии Каи Каллас, после одобрения этого пакета санкций страны ЕС продолжат работу над следующим, 17-м по счету комплексом антироссийских ограничений.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что антироссийские санкции ЕС являются ошибочными и тупиковыми. Он отметил, что это обоюдоострое оружие, оно наносит вред и тем, кто принимает санкции, и тем, в отношении кого они принимаются. Представитель Кремля уточнил, что страны Европы пытаются придумать себе врага, чтобы оправдать непомерные расходы на оборону. По его словам, Россия подходит на эту роль лучше других.

Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что санкции, по замыслу Запада, должны были ослабить Россию, однако принесли обратный результат. Российский лидер подчеркивал, что, вопреки санкционным мерам недружественных государств, экономика страны демонстрирует рост.