Москва, 14 марта, 2025, 13:58 — ИА Регнум. Российские войска в период с 8 по 14 марта нанесли 15 групповых ударов по газово-энергетической инфраструктуре военно-промышленного комплекса (ВПК) на Украине. Об этом 14 марта сообщило Минобороны РФ.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Нанесены 15 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены объекты газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу украинского ВПК, а также объекты военно-промышленного комплекса Украины», — сказано в публикации оборонного ведомства в Telegram-канале.

Кроме того, ВС России нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам сборки, местам хранения и подготовки операторов ударных дронов, складам боеприпасов и горюче-смазочных материалов ВСУ. Также были поражены пункты временной дислокации украинских подразделений.

Ранее, 8 марта, военнослужащие ВС России нанесли удары по военным аэродромам и объектам энергетики, обеспечивающим работу ВПК Украины. В этот же день средства противовоздушной обороны уничтожили пять управляемых авиационных бомб JDAM, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 178 дронов самолётного типа.

Как передавало ИА Регнум, российские войска в период с 22 по 28 февраля нанесли девять групповых ударов по объектам энергетики, обеспечивающим работу ВПК Украины. За неделю с 15 по 21 февраля ВС РФ нанесли 11 групповых ударов высокоточным оружием по украинским военным объектам. В результате поражены объекты газово-энергетической и портовой инфраструктуры, а также электроподстанции, обеспечивающие работу ВПК.