* физическое лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

Одесса, Украина, 14 марта, 2025, 13:53 — ИА Регнум. Убийца организатора поджога Дома профсоюзов Демьяна Ганула (физическое лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) сдался полиции, сообщило 14 марта издание «Телеграф».

Национальная полиция Украины

Днём 14 марта украинские СМИ сообщили, что на Александровском проспекте в центре Одессы был убит мужчина. Позднее поступила информация, что убитым оказался Ганул. МВД Украины подтвердило личность убитого.

СМИ опубликовали видеозапись убийства. На ней видно, что мужчина подошёл к уже лежащему на асфальте Ганулу и произвёл два контрольных выстрела. Рядом находились прохожие. Стрелявший, убедившись, что Ганул мёртв, покинул место происшествия.

Ганул — бывший руководитель силового блока одесской ячейки «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также других радикальных формирований. Он был одним из организаторов и исполнителем убийств в одесском Доме профсоюзов.

Днём 2 мая 2014 года в центре Одессы начались потасовки между активистами Антимайдана и радикалами Евромайдана. Горожане укрылись от нападавших националистов в Доме профсоюзов, но те окружили и подожгли здание. В результате трагедии погибли 48 человек, пострадали более 240.

Также Ганул был причастен к ряду других радикальных акций и нападений. В частности, он вместе с сообщником разбил изображение Владимира Ленина и советскую звезду на постаменте в центре Одессы. Украинский суд составил в его отношении протокол о мелком хулиганстве.

В апреле 2024 года Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Ганула, обвиняемого по статье о повреждении воинских захоронений и памятников, а также по статье о нападении либо угрозе нападения на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой.

Кроме того, Ганул был инициатором серии нападений на уклонявшихся от мобилизации в ВСУ и сам участвовал в силовых акциях по мобилизации. По одной из версий СМИ, причиной убийства была месть родственников одного из погибших мобилизованных.

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